Stadio Roma, Eurnova da Pallotta a Boston per la vendita di terreni a Tor di Valle

Stadio della Roma: è prevista per giovedì a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova, al presidente della Roma, James Pallotta. Quest’ultimo riceverà la delegazione di Eurnova formata dall’ad Giovanni Naccarato e da Riccardo Tiscini che si è da poco imbarcata alla volta degli Stati Uniti. Il prezzo dell’operazione non è ancora stato fissato, ma le parti dovrebbero raggiungere un accordo per il passaggio di proprietà sulla base di circa 100 milioni di euro.

Non sarà presente al tavolo Mauro Baldissoni, nominato di recente presidente del cda della società “Stadio Tdv” che dovrebbe rilevare il progetto legato alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Baldissoni è impegnato nella Capitale per seguire da vicino i lavori e le riunioni tecniche del dipartimento urbanistica.

