Bimba di 22 mesi picchiata da compagno della madre a Genzano: grave

Una bambina di 22 mesi di Genzano è ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata nel reparto di rianimazione all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stata picchiata dal compagno 25enne della madre. Non sarebbe in pericolo di vita.Ieri sera la mamma 23enne, con in braccio la figlia ferita, è andata in escandescenza davanti al vecchio ospedale di Genzano. Non sapeva che da alcuni mesi il nosocomio era stato chiuso e trasferito nel nuovo ospedale dei Castelli. All’arrivo degli agenti di polizia ha raccontato che la bambina, con diversi traumi ed ecchimosi, era ferita e che necessitava di cure mediche.Arrivata in ospedale dei Castelli, la piccola è stata immediatamente trasferita al Bambino Gesù. Le sue coindizioni sono gravi a causa di un ematoma cerebrale. La madre ha raccontato che la piccola sarebbe stata picchiata dal suo nuovo compagno. Per questo, dopo gli accertamenti, il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dagli agenti del commissariato di Genzano.

Al momento delle percosse la madre non era in casa. Era uscita per portare le medicine al padre malato. Al suo rientro ha trovato la figlia in condizioni gravi e con ecchimosi, oltre che sulla testa, anche su altre parti del corpo. Lui ha ammesso di averla colpita più volte senza spiegarne il motivo. Tra i reati contestati all’arrestato, oltre al tentato omicidio anche il maltrattamento in famiglia.

