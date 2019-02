FACEBOOK: RISCHIA MAXI MULTA SU VIOLAZIONE PRIVACY

FACEBOOK STA TRATTANDO CON LE AUTORITÀ AMERICANE NELLA SPERANZA DI TROVare un patteggiamento in merito a violazioni della privacy che altrimenti potrebbero costare al gruppo miliardi di dollari di multa. Lo riferisce la stampa. Al centro della questione c’è la violazione di un accordo vincolante siglato nel 2011 tra il social network e la Federal Trade Commission americana e pensato per proteggere la privacy e i dati personali degli utenti. La Federal Trade Commission ha aperto un’indagine lo scorso marzo, dopo lo scoppio dello scandalo legato a Cambridge Analytica, l’ormai defunta società londinese di dati che ha «impropriamente» condiviso dati di 87 milioni di iscritti alla piattaforma senza il loro permesso. La pena pecunaria potrebbe superare ampiamente quella pari a 22,5 milioni di dollari che la Ftc impose contro Google nel 2012 (allora fu un record per la violazione di un accordo con la Ftc). La cifra della multa non è ancora stata finalizzata nelle trattative in corso, di cui ha dato notizia per primo il Washington Post. Facebook, riferisce il Financial Times, non ha commentato rimandando a una nota dello scorso luglio: «Stiamo cooperando con i funzionari in Usa, Regno Unito e oltre. Abbiamo fatto testimonianze pubbliche, abbiamo risposto alle domande e ci siamo impegnati a continuare ad assistere le autorità mentre continuano il loro lavoro». Al Nasdaq, il titolo Facebook cede l’1,4% a 161,60 dollari, in controtendenza rispetto al rally di cui gli indici a Wall Street sono protagonisti grazie all’ottimismo per i negoziati commerciali tra Usa e Cina.

