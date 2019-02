NODO NOMINE PER GOVERNO.SETTIMANA AL VIA CON REBUS INPS

– Tra i tanti nodi di quelle che potremmo parafrasare come ‘divergenze parallelè all’interno del Governo gialloverde resta quello delle nomine. Momentaneamente congelata quella in Bankitalia per Luigi Federico Signorini, in attesa delle altre scadenze nel Direttorio ad inizio maggio (compresa quella del numero due Salvatore Rossi) e garantita l’operatività dell’Ivass con il rinnovo a metà dei consiglieri resta un faro puntato sulla nomina del nuovo Commissario dell’Inps, necessaria prima della decisione sul Consiglio di amministrazione e il nuovo presidente per il funzionamento dell’Istituto, dato che oggi scade il mandato dell’attuale presidente, Tito Boeri. Intanto per la Consob l’insediamento dell’ex ministro Paolo Savona dovrebbe portare anche ad una sua scelta del segretario generale dando per definitivamente saltata e secondo alcune fonti mai esistita, l’ipotesi di un ticket con Marcello Minenna. L’audizione del Professor Savona è in programma per la serata di giovedì prossimo alla Commissione Finanze del Senato. Per la guida dell’Istituto di previdenza potrebbe essere invece decisiva la giornata di lunedì, utilizzando le prossime ore per un ulteriore confronto nella maggioranza di Governo. «I nomi si sceglieranno insieme attorno a un tavolo», ha assicurato oggi il sottosegretario agli esteri Manlio di Stefano, rispondendo sulla scelta che verrà fatta per l’Inps. Nel M5s è forte la pressione per la candidatura di Pasquale Tridico, consigliere del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e «padre» del reddito di cittadinanza, mentre dalla Lega è apprezzata la figura tecnica di Nori e la sua conoscenza della «macchina» Inps in un momento delicato per l’avvio delle due misure simbolo del Governo gialloverde: Quota 100 e il Reddito di cittadinanza. Ieri l’accordo su Nori sembrava cosa fatta ma è stato smentito in casa M5S. Intanto il Governo ha ufficializzato ieri che l’ultimo Consiglio dei Ministri «ha deliberato il rinnovo dell’incarico al Consigliere dell’Ivass – l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – conferito ad Alberto Corinti». Questa scelta, che mantiene in ‘sospesò il rinnovo dell’organismo dopo l’indicazione di Bankitalia per una prosecuzione del lavoro per entrambi i consiglieri dell’Autorità, si era resa necessaria per garantire a quest’ultima la piena operatività

