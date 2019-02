PD: ZINGARETTI, CASSE VUOTE, PIÙ VISIBILITÀ PER PRIMARIE

«Abbiamo toccato quasi quota mille tra volantinaggio e banchetti in tutta Italia, che stanno ora navigando sui social per farci vedere. In queste tre giornate di mobilitazione voltiamo pagina, si è trovato un consenso meraviglioso per cui dico loro grazie». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, a margine di una iniziativa di volantinaggio al mercato di Coldiretti nei pressi del Circo Massimo a Roma. «Bisogna cambiare – ha aggiunto – Abbiamo avuto una stagione di discussioni, ma ora c’è la fase della battaglia politica. Io rinnovo l’appello: ricordatevi tutti che entro il 23 febbraio devono iscriversi gli studenti e tutti i cittadini stranieri. Poi, soprattutto, il 3 marzo saranno Primarie per l’Italia e non solo per il Pd, cioè per tutti coloro che vogliono riaccendere una speranza in questo Paese, e possono trovare nei gazebo e nella scelta democratica del segretario una possibilità per contare e dare una indicazione. È importante andare a votare. Purtroppo, e mi dispiace – ha sottolineato – le casse del Pd sono distrutte e io rinnovo l’appello per investire sulla campagna social di pubblicità perché non è possibile questo silenzio. Però intanto il 3 marzo andate a votare con la stessa passione di in queste tre giornate che dalla Valle d’Aosta alla Sicilia si stanno riempiendo di militanti, simpatizzanti, sportivi donne e uomini: veramente una bellissima boccata d’ossigeno. Ma oggi non fermiamoci più fino al 3 marzo. Chi può vada ai gazebo. Anche se non avete votato Pd, vi convincerò a tornarci. Se siete incaz.. – ha concluso Zingaretti – andate lo stesso, perché se il 3 marzo più di un milione di italiani va al gazebo la storia di Italia cambia, torna una ipotesi di alternativa».

