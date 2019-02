RAGGI, VALORIZZIAMO RIONE TREVI CON PROGETTO RILANCIO

– «Nel cuore del Rione Trevi, tra Via Crispi e Via Zucchelli, c’è un’area di grande interesse storico e archeologico per la sua posizione a poca distanza da Piazza di Spagna. Con ReinvenTIAMO Roma, progetto di rilancio della città che parte dal recupero di edifici e spazi esistenti abbandonati, vogliamo creare in questa area una connessione con le strutture museali già esistenti, un collegamento pedonale tra via Crispi e via Zucchelli e un nuovo spazio pubblico che possa divenire il simbolo di attrattività e di riferimento per i cittadini». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Il Rione Trevi, uno dei quattro ambiti coinvolti nel piano di rigenerazione urbana ReinvenTIAMO Roma, è un luogo da valorizzare nel modo giusto partendo proprio dalla sua vocazione culturale e artistica, anche con l’attenzione ai rilevanti reperti archeologici della domus romana. Una delle sfide dei progetti di ReinvenTIAMO Roma è proprio quella culturale con la promozione del patrimonio storico e della sua integrazione nell’ambiente contemporaneo anche attraverso l’innovazione. La Capitale ha un’offerta culturale di straordinaria diversità. Mettere in campo parte di questo patrimonio e promuovere la creatività collettiva è uno dei nostri obiettivi. La promozione della valorizzazione di questi siti anche attraverso forme di concessione per la valorizzazione, contribuisce alla crescita culturale e alla diffusione della conoscenza e dell’offerta come parte integrante di questa promozione del patrimonio», conclude.(

Ti potrebbero interessare anche: