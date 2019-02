VENEZIA: CARNEVALE AL VIA, CORTEO SUL CANAL GRANDE APERTO DALLA ‘PANTEGANÀ

Il Carnevale di Venezia è partito ufficialmente nella serata di ieri con la «Festa sull’acqua». L’omaggio alla Luna ha stregato i dodicimila assiepati sulle rive di Cannaregio, mentre questa mattina la replica è stata condotta dalla «Pantegana» (un grande ratto che racchiude palloncini) che ha aperto il corteo per il Canal Grande. A precederla è stata la Regata sprint delle «Colombine», che ha suscitato molto entusiasmo e un grande tifo anche sulle rive. A vincere è stata la coppia Gloria Rogliani-Camilla Conte. All’arrivo delle imbarcazioni si sono aperti gli stand enogastronomici offerti dall’Associazione degli esercenti Aepe, che hanno dato al pubblico «cicheti», specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per antonomasia, come le «fritole» e i «galani»: il tutto accompagnato da musica e animazioni. Anche quest’anno si sono registrati alcuni malumori in città, dato che nella serata di ieri i residenti, una volta che il traffico è stato bloccato, non riuscivano a passare per tornare a casa, specialmente chi abitava tra i sestieri di Cannaregio e Santa Croce.

