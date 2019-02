EUROPEE: SONDAGGIO, LEGA AL 32,4%, M5S AL 25,7%

Prima la Lega al 32,4%, con 27 seggi. Secondo il Movimento Cinque Stelle al 25,7%, con 22 seggi. Terzo il Partito Democratico al 17,3%, con 15 seggi, poi Forza Italia all’8,7%, con 7 seggi e Fratelli d’Italia al 4,4%, con 4 seggi. Questa la media delle intenzioni di voto per le prossime elezioni europee per l’Italia prevista nell’indagine realizzata da Kantar Public e diffusa oggi dal Parlamento Europeo, sulla base di otto sondaggi realizzati da istituti italiani tra il 19 gennaio e l’8 febbraio (due di Ipsos, due di Emg Acqua, due di Swg, uno dell’Istituto Piepoli e uno di Euromedia Research). Sotto la soglia di sbarramento, e quindi con zero seggi, sono Più Europa (3,3%), Potere al Popolo (2,2%), Articolo 1-Mdp (1,9%) e altri partiti (4,1%).

Ti potrebbero interessare anche: