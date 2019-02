ROMA-BOLOGNA 2-1, IN RETE KOLAROV E FAZIO

La Roma si impone 2-1 allo stadio Olimpico contro il Bologna nel posticipo della 24esima giornata di Serie A, grazie ai gol di Kolarov su rigore e Fazio. Per la squadra di Mihajlovic a segno Sansone. La Roma con questo successo sale a 41 ad un punto dal Milan quarto, mentre il Bologna resta terzultima a 18 punti. Primo tempo incolore della Roma con il Bologna che sfiora la rete del vantaggio in più di una occasione, ma grazie al portiere giallorosso Olsen e alla traversa colpita da Soriano sul finire di primo tempo a botta sicura da dentro l’area di rigore, il risultato non si sblocca. La squadra di Di Francesco però nella ripresa riesce a cambiare l’inerzia della gara. Al 10′ del secondo tempo uno scambio volante tra El Shaarawy e Dzeko vede l’italoegiziano atterrato in area. Calcio di rigore fermato dal Var e rete del vantaggio firmata da Kolarov che spiazza Skorupski. La Roma di slancio continua ad attaccare e al 28′ Fazio raddoppia con un tiro al volo da un’azione d’angolo. Il Bologna non ci sta e riprende a pressare, attaccando a testa bassa e mettendo la Roma alle corde, riuscendo ad andare in rete al 39′ con Sansone che dribbla tutta la difesa e sigla il gol del 2-1. Finale di sofferenza per la Roma che però alla fine riesce a non correre ulteriori rischi e portare a casa il risultato pieno alimentando le sue ambizioni Champions.

Ti potrebbero interessare anche: