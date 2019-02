Entra al policlinico Umberto I e si dà fuoco, grave giovane donna

Una giovane donna, non ancora identificata, si è data fuoco stamattina negli spogliatoi dell’istituto di ematologia del policlinico Umberto I in via Benevento, zona piazza Bologna a Roma. La donna è stata poi trasportata in codice rosso per ustioni estese su tutto il corpo all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione piazza Bologna che indagano sull’accaduto. La donna potrebbe essere la stessa vista alle 10.30 circa di oggi poco distante da via Benevento dal titolare di un distributore di carburante mentre si cospargeva i vestiti di benzina. All’arrivo del benzinaio, che poi ha allertato la Polizia, la donna è fuggita facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi in corso d’accertamento, è che la ragazza negli spogliatoi dell’Umberto I abbia dato fuoco ai vestiti intrisi di benzina. Sul posto infatti i carabinieri non hanno trovato recipienti con liquido infiammabile

