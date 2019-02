REDDITO: A GENITORI DI MINORI LAVORO SOLO ENTRO 250KM

– I genitori di figli minorenni, anche se separati, sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro solo se entro i 250 chilometri dalla loro residenza. Lo prevede un emendamento M5s al decretone, approvato in commissione Lavoro al Senato. L’emendamento esonera dall’obbligo, che esiste per i beneficiari del reddito, di accettare la terza offerta di lavoro ovunque sia in Italia. L’esonero, anche in caso di rinnovo del reddito, vale per al massimo due anni.

