SIENA: UCCIDE LA MOGLIE E POI TENTA IL SUICIDIO MA NON CI RIESCE, 90ENNE FINISCE IN OSPEDALE

– Ha ucciso la moglie 82enne soffocandola per strangolamento mentre dormiva nel letto e poi ha tentato di suicidarsi, prima buttandosi in un fiume e poi cercando di tagliarsi le viene, ma non ci è riuscito: protagonista della tragica vicenda è un novantenne di Poggibonsi (Siena), che è finito ricoverato nel reparto di psichiatria, dove è piantonato dai carabinieri.

