VITERBO/ Crisi in Comune, la Lega chiede l’uscita dell’assessore “traditore”

WANDA CHERUBINI

VITERBO- Clima di tensione all’interno dell’amministrazione comunale di Viterbo tra la Lega ed il sindaco forzista Giovanni Maria Arena. La Lega chiede al primo cittadino l’uscita dalla giunta dell’assessore comunale alla Polizia ed al Termalismo Claudia Nunzi, dopo che quest’ultima, insieme al consigliere comunale Antonio Scardozzi, sono passati dalla Lega a Fratelli d’Italia. Oggi l’ultimatum della Lega: o il sindaco entro le ore 21 dà la notizia dell’uscita dalla giunta della Nunzi o la Lega uscirà dalla maggioranza. E’, infatti, cambiato all’interno della maggioranza l’assetto politico con FdI che pareggia il conto: dopo aver perso Claudio Ubertini accoglie Claudia Nunzi. Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha annunciato: “Il primo marzo, insieme al deputato Mauro Rotelli, saremo a Viterbo e incontreremo la nostra delegazione. Nella capitale della Tuscia, Fratelli d’Italia è stata determinante per la conquista del Comune e ora, con il ritorno a tre dei nostri assessori, si ripristinano gli equilibri iniziali che permetteranno il proseguo di questa importante esperienza di governo a guida Arena. Benvenuti quindi in Fratelli d’Italia a Claudia Nunzi e Antonio Scardozzi, persone e politici competenti e di valore da sempre impegnati sul territorio di Viterbo. A nome mio e dei deputati di Fdi, auguri di buon lavoro e appuntamento al primo marzo”. Ma l’ultimatum della Lega di Viterbo è chiaro: stasera entro le 21,00 attende una risposta dal sindaco di Viterbo Giovanni Arena sulla richiesta avanzata in questi giorni, altrimenti è pronta a uscire dalla maggioranza immediatamente. “In merito – scrive in una nota la Lega – chiariamo che essa è stata sempre e solo una: fuori Claudia Nunzi dalla giunta. La decisione è stata ribadita e confermata oggi in una riunione con tutti i consiglieri comunali e assessori della Lega. Se la nostra richiesta non sarà accettata, verrà meno la fiducia del gruppo consiliare nei confronti di questo esecutivo“.

…

Ti potrebbero interessare anche: