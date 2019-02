CONTE, IL MIO GOVERNO NON CADRÀ, REGGEREMO DOPO LE EUROPEE

«Il governo terrà: anche dopo le Europee. Ho visto che Fitch ci classifica come Paese stabile con prospettive negative legate soprattutto all’instabilità politica; addirittura ipotizza elezioni anticipate in questo 2019. Sinceramente, questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le riforme non si è ancora esaurita». Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in un colloquio con il Corriere della Sera afferma di non vedere «scosse né dopo il voto in Sardegna, né dopo le Comunali in Sicilia», né «dopo le Europee». «Forse, e sottolineo forse, perché la campagna elettorale sarà lunga, durerà fino a maggio inoltrato», osserva, «potrebbe anche accadere che le forze della maggioranza possano ricevere un consenso proporzionalmente diverso rispetto alle Politiche del 4 marzo di un anno fa. Ma se anche accadesse, questa esperienza di governo non ne risulterebbe condizionata». Il premier risponde poi sull’avvitamento dell’economia e sulla reputazione internazionale dell’Italia: «So quanto costa e quanto sia insidioso ignorare gli effetti di uno spread alto: per i nostri conti, per gli investimenti, e per la stessa credibilità internazionale dell’Italia. Ma non può essere un totem che condiziona ogni scelta di politica economica». «È da escludersi – aggiunge – l’imposizione di una patrimoniale. E escludo una manovra correttiva, anche perché è stato inserito il meccanismo cautelativo».

Ti potrebbero interessare anche: