Emma Marrone a C’è Posta per Te, sorpresa per due giovani Down



Emma Marrone è stata la superospite della puntata di ieri di C’è Posta per Te. Durante la trasmissione di Maria de Filippi la cantante ha fatto una sorpresa a due ragazzi con la sindrome di down che, come anticipato dalla presentatrice, sono due fan sfegatati della salentina. La cantante ha ritrovato il sorriso dopo le polemiche dei giorni scorsi con gli insulti ricevuti da un consigliere leghista. Poi si è lasciata scappare una frase sul matrimonio che non è passata inosservata: «​E quando mi ricapita che uno mi vuole sposare».

Emma Marrone si è prestata allo scherzo organizzato nei confronti dei ragazzi, Enrico e Claudio. I due non volevano regalare alcuni oggetti personali, ma hanno ceduto di fronte alla bellezza della loro beniamina. Sui social i fan della cantante hanno apprezzato lo scherzo e hanno espresso tantissimi commenti favorevoli, calcando la mano sul sorriso e sulla bellezza, l’umiltà e la dolcezza di Emma Marrone.

Maria de Filippi ha inoltre detto alla cantante che i dueragazzi da sempre vogliono fidanzarsi con lei. E la cantante ha risposto con una battuta alla volontà dei bimbi sul matrimonio: «​E quando mi ricapita che uno mi vuole sposare».

Ti potrebbero interessare anche: