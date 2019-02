GOVERNO DRIBBLA ALLARMI E ACCELERA LO SBLOCCA CANTIERI

Accelerare il decreto «sblocca cantieri». Mettere subito in campo tutte le azioni possibili per accelerare gli investimenti, a partire da un piano di incentivi per le piccole e medie imprese. Sono queste, per ora, le contromisure del governo guidato da Giuseppe Conte. Previsioni nefaste e giudizi severi si susseguono. Ma i giallo-verdi non intendono correre ai ripari prima che sia inevitabile. Ad aprile ci sarà il primo passaggio, non indolore, con l’aggiornamento delle stime del Def. In quel momento si capirà se diventeranno da subito tagli i due miliardi di fondi dei ministeri già «congelati» con la manovra. Ma di una manovra correttiva non si vuol sentire parlare, non prima delle europee. L’ipotesi di aumenti selettivi dell’Iva, presente sui tavoli tecnici, viene respinta da M5s e Lega. Ma l’Ue, che mercoledì pubblicherà il suo rapporto, una correzione potrebbe chiederla prima del voto. «Le previsioni e la fantascienza mi interessano poco», dice tranchant Matteo Salvini, mettendo sullo stesso piano le stime economiche e i racconti di finzione. Il leader della Lega intende così sminuire non solo previsioni nefaste sui conti, ma anche il giudizio espresso da Fitch venerdì notte, su un governo fragile che potrebbe non superare l’anno di vita. Ventre a terra per una lunghissima campagna elettorale che porta alle europee, passando per il voto sardo, il leader della Lega pone l’accento sulla sicurezza, rilanciando la battaglia per la legittima difesa (si punta al via libera della legge a marzo). E sposta più in là decisioni divisive per il governo come quella sulla Tav, ma anche quella sull’Autonomia: «Vogliamo farla bene, arriverà entro l’anno». Su un binario parallelo si muove Luigi Di Maio, che per via parlamentare rilancia battaglie pentastellate come il taglio degli stipendi di deputati e senatori e il salario minimo garantito. In casa M5s, alle prese con un momento delicato per il probabile nuovo calo elettorale in Sardegna, si guarda con attenzione – e qualche apprensione – sia alle stime nefaste delle odiate agenzie di rating («fanno salire lo spread») sia alle mosse di Salvini, pressato da FI e Fdi per tornare al voto insieme. Non sfugge l’ipotesi di stampa di un vertice di Salvini con Berlusconi e Meloni martedì prossimo, che FI dice «mai esistita». «Abbiamo una prospettiva di governo di cinque anni», assicura Di Maio. Ma gli stessi leghisti definiscono imprevedibili i contraccolpi che una sconfitta M5s alle europee potrebbe avere sulla tenuta del M5s e, di rimando, sul governo. Si va avanti, intanto, sulle cose che uniscono. E dopo il voto in Sardegna il governo proverà a dare prova di compattezza portando in Consiglio di ministri il decreto già ribattezzato «sblocca cantieri», che avvia la riforma del codice degli appalti. Il testo è allo studio e potrebbe essere varato non la prossima settimana ma la successiva. L’idea è semplificare le procedure, consentire la nomina di commissari ad acta e accelerare la soluzione del contenzioso, per sbloccare i cantieri fermi e dare una spinta all’economia. In contemporanea dovrebbe arrivare un piano, annunciato da Di Maio, di incentivi per dare respiro alle piccole e medie imprese. In una congiuntura tendente alla recessione, si dovrà fare probabilmente di più. Perciò circolano già ipotesi come quella di anticipare il taglio dei 2 miliardi ‘congelatì in manovra. Ma da Palazzo Chigi ricordano quanto detto da Conte giovedì in Aula al Senato: il governo non si lascia dettare la linea economica dalle previsioni. Il sentiero imboccato, insomma, non cambia. Sono allo studio misure come le revisioni delle detrazioni fiscali, che nei programmi della Lega dovrebbe essere accompagnata alla flat tax. Nella consapevolezza che, se anche si evitasse una manovra bis già ora stimata attorno agli 8 miliardi, a ottobre bisognerà disinnescare 23 miliardi di clausole Iva. Per ora si mette mano allo «sblocca Cantieri», nella speranza che la congiuntura da metà anno migliori.(

Ti potrebbero interessare anche: