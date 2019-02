RAGGI, ARRIVANO NUOVI BUS, AVANTI IN RISANAMENTO ATAC

«Sono arrivati 38 nuovi autobus che andranno ad aumentare e svecchiare il parco mezzi di Atac con ricadute positive per tutti gli utenti del trasporto pubblico. È la prima tranche dei 108 mezzi presi a noleggio che entro aprile circoleranno in città. Li abbiamo presentati oggi insieme al presidente di Atac Paolo Simioni, Linda Meleo ed Enrico Stefano. Una boccata d’ossigeno per alcune linee strategiche che subiscono interruzioni o disservizi con il risultato di lunghe attese alle fermate». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Parte delle nuove vetture è destinata ai collegamenti per il centro ospedaliero pediatrico del Bambino Gesù, al Gianicolo – aggiunge – Le due linee la 115 e la 870 sono spesso soggette a bruschi tagli, ma da oggi, grazie ai nuovi bus, torneranno a funzionare con più regolarità. Cambiamenti che saranno presto visibili e che si tradurranno in benefici per tutti. Altri mezzi saranno destinati a linee che servono zone più periferiche come la 700 che raggiunge un altro istituto d’eccellenza, l’Istituto Nazionale Tumori »Regina Elena«, in zona Mostacciano. Vetture che circoleranno anche in altre aree della nostra città come Acilia, Tor Vergata, Casalotti e Magliana. Solo per citarne alcune. Siamo a una tappa importante nel percorso di risanamento e rilancio di Atac a cui seguiranno altri traguardi nei prossimi mesi: il ripristino dei minibus elettrici nel Centro storico e l’arrivo di 227 nuovi autobus acquistati con gara Consip. Sono risultati importanti del lavoro svolto finora per rinnovare l’azienda del trasporto pubblico della nostra città. Traguardi che vogliamo condividere con i cittadini», conclude.

