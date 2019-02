RAGGI, RESTYLING PIAZZA DAVANTI STAZIONE TRASTEVERE

Per piazza Flavio Biondo, davanti alla stazione Trastevere è in arrivo «un restyling completo per renderla finalmente un nodo di scambio più sicuro, accessibile e moderno. Tutta l’area cambierà volto grazie a un’importante opera di riqualificazione che abbiamo progettato pensando alle esigenze di cittadini e turisti». Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Una riorganizzazione completa degli spazi: nuove aree verdi, banchine bus e tram, stalli per taxi e car sharing. Quello che oggi è un parcheggio a cielo aperto lascerà il posto a un’area ordinata e funzionale – spiega la prima cittadina su Facebook -. Un progetto di rilancio che siamo pronti a far partire, una trasformazione che darà valore aggiunto a tutta la zona. Il pacchetto d’interventi comprende anche l’abbattimento di barriere architettoniche, nuova illuminazione, percorsi pedonali per raggiungere la ferrovia in sicurezza e punti di ricarica per i veicoli elettrici. Opere di riqualificazione a vantaggio di chi vive il quartiere ogni giorno. Vogliamo fornire un servizio completo agli utenti del trasporto pubblico grazie anche al recupero e valorizzazione di spazi abbandonati e poco sfruttati. La riqualificazione del piazzale è un altro progetto che va in questa direzione».

