RAGGI, VIA VEGETAZIONE INFESTANTE DA MARCIAPIEDI SCUOLE

«Stiamo liberando dalla vegetazione infestante i marciapiedi intorno a molte scuole romane per restituire a tanti piccoli cittadini e alle loro famiglie luoghi decorosi dove passeggiare. Proseguono quotidianamente in tutta Roma gli interventi di diserbo meccanico ed in particolare ci si concentra sui tratti circostanti i plessi scolastici». Così su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. «Ecco il risultato del lavoro svolto presso via Fadda, nel VII Municipio, nelle vicinanze della scuola dell’Infanzia di Roma Capitale, Piccole Gemme. Qui le squadre sono intervenute sui marciapiedi, i muretti ed il parcheggio antistante l’edificio dove hanno rimosso la vegetazione spontanea che è stata poi raccolta e inviata agli impianti di Ama per il trattamento». Il taglio dell’erba, dice ancora il sindaco «continua su viale Palmiro Togliatti, nel tratto che va da via Tuscolana fino all’incrocio con la via Casilina e proseguirà per completare la rimozione della vegetazione nata lungo i marciapiedi ed i cigli stradali del lungo viale, una delle arterie strategiche della città», conclude

