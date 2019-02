APRE CON 9 PAZIENTI A JESI STRUTTURA PER AUTISTICI

– Aprirà a Jesi (Ancona) il 9 marzo prossimo Azzeruolo, il primo centro sperimentale in Italia di struttura residenziale e semiresidenziale totalmente sanitaria per persone affette da autismo. L’hanno annunciato in un incontro stampa ad Ancona il presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, Fabrizio Volpini, e il consigliere regionale Pd, Enzo Giancarli. «Ospiterà h24 nove pazienti dai 18 ai 35 anni per un periodo di 12 mesi, che entreranno nella struttura a scaglioni per verificarne di volta in volta l’adattamento – ha spiegato Giovanni Picchietti, direttore Unità Cure Tutelari Area Vasta 2, comprendente gli ambiti di Fabriano, Ancona, Jesi e Senigallia – e già dopo otto mesi sarà oggetto di un primo report per controllarne l’efficacia». Vi lavoreranno in team medici, psicologi, infermieri, educatori e operatori socio-sanitari e sarà a carico in questa prima fase del sistema sanitario delle Marche. L’iniziativa, hanno precisato Volpini e Giancarli, attua i provvedimenti previsti dalla legge regionale ‘Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autisticò n. 25 del 2014 approvata nella scorsa legislatura, un anno prima di quella nazionale, che recependo l’accordo della Conferenza Unificata (Dgr 118 del 22 febbraio 2016), aveva già istituito due centri con funzioni diagnostiche e di coordinamento sull’autismo. Uno per l’età evolutiva a Fano, all’interno dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord, e uno per l’età adulta nella sede dell’Unità Multidisciplinare (Umea) del Distretto sanitario di San Benedetto del Tronto. «L’incidenza della malattia – ha informato Paolo Pedrolli, coordinatore Salute Mentale Asur – è cresciuta negli ultimi sette-otto anni di circa otto volte, anche se l’aumento è dovuto in parte ad un mutamento del sistema diagnostico, che sotto il nome di ‘spettro autisticò include in questa patologia molte più forme». Al centro residenziale di Jesi, una ex casa colonica situata in via Roncaglia 58, di proprietà del Comune, e ristrutturata con fondi regionali pari a 86.735 euro, ha annunciato Volpini, dovrebbero presto aggiungersi altre due strutture analoghe: una nella zona nord della regione, nel Pesarese, e una nella zona sud, nell’Ascolano. Era presente il direttore dell’Area Vasta 2, Maurizio Bevilacqua, che ha sottolineato come il centro soddisfi le esigenze non solo dei pazienti, ma anche dei loro familiari, accogliendo le istanze del territorio

