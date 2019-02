LA DENUNCIA/Così uccidono il commercio

Esercenti alla rincorsa del dialogo (negato) dal Campidoglio. La giunta grillina blinda le Ztl, le anticipa e ne prolunga gli orari, chiudendo il centro per Pasqua nonostante le categorie produttive abbiano chiesto esattamente il contrario. Dov’è il punto di equilibrio? Intanto si annuncia un referendum e si min ccia una serrata.

Di Giulio Terzi

E’ proprio un dialogo tra sordi, quello tra chi amministra la città e chi ci lavora dentro mantenendola in vita. Gli esercenti son o esasperati e non accettano più senza reagire le scelte della Giunta grillina, annunciano un rfeferendum, tornano a minacciare una serrata. Siamo alla resa dei conti? Il fatto è che il Campidoglio non tiene affatto conto delle esigenze della citta’ e delle sue forze produttive e va avanti per conto suo, sulla falsariga di una strategia fortemente ideologizzata, quella esclusiva e in qualche modo sofisticata del Movimento. Che si riassume in un concetto base: il nostro modello di società è quello giusto e non si discute. Un modello pauperista ed egualitario, almeno a parole. I grillini hanno in testa una citta’ ideale nella quale tutto funziona in un certo modo e a quella fanno riferimento. La realta’, pare, non li riguarda, se non come terreno di sperimentazione. Si fanno e si programmano piste ciclabili ma non si sistemano altre cose, si chiude mezza città alle auto per far vivere meglio i romani purchè vadano a piedi o con i mezzi pubbllci (quali?) , si tolgono le strisce bianche e si aumentano le tariffe di quelle blu per scoraggiare gli automobilisti, come se Roma fosse Modena o Ferrara. Uccidono le attività produttive e il commercio non si capisce bene perché, con una politica strabica che dà via libera alle bancarelle e strizza l’occhio, come si è visto, a chi vive e lavora ai limiti della legalità. Picchiano sugli esercenti, oltre misura. La lotta a tavolino selvaggio ha sbracato, per qualche furbo paga tutta la categoria, mentre sui piani di occupabilità del suolo pubblico si procede a vista, in modo pasticciato, probabilmente perché tutti ne capiscono poco ma non devono farlo capire. Tutto qui? No c’è dell’altro. Si diceva della ritrosia al dialogo. Se ai romani è precluso il centro gli affari vanno a picco e se vanno a picco gli affari metà della città, quella che lavora e che produce, va a picco. Dobbiamo salvaguardare l’ambiente, c’è troppo smog? Ma siamo sicuri che implementare e blindare le Ztl sia il sistema migliore? Probabilmente si può fare meglio e in modo diverso. Ma con le Ztl anticipate, allargate, blindate si ferma tutto. Ed ecco gli esercenti allarmati alla rincorsa di un dialogo che non funziona, che non c’è. L’ultima della Giunta? Eccola, nella denuncia di Claudio Pica, , presidente della Fiepet-Confesercenti.. “Preoccupa che il Campidoglio abbia deciso – stando a quanto riportato dalla stampa – di anticipare addirittura alle festività pasquali il definitivo ampliamento degli orari della zona a traffico limitato per il centro storico. Un provvedimento che come associazione avevamo bocciato fin da subito perché a nostro avviso rischia fortemente di penalizzare gli operatori e quindi di produrre ulteriori danni sia all’indotto economico cittadino che al turismo capitolino. Ricordiamo inoltre che dal prossimo 1° aprile l’amministrazione ha già predisposto l’accensione di 6 varchi elettronici che riguardano anche il cosiddetto tridentino, limitando ancora di più l’accesso e la sosta” .” Al centro off-limits si aggiunge anche il rincaro del pagamento delle strisce blu, fissato a 3 euro l’ora – prosegue Pica – Come Fiepet-Confesercenti siamo contrari a questa serie di balzelli e limitazioni, e le restrizioni previste già per Pasqua potrebbero contrarre le spese e far scendere i consumi. Una mannaia per il commercio. Abbiamo lanciato un referendum rivolto a tutti i nostri associati per dire ‘no’ ai ‘provvedimenti tagliola’ del Comune. Tra gli esercenti c’è molta fibrillazione e non vorremmo si corresse il rischio di una serrata in città. A Roma il commercio, che rappresenta una buona percentuale del Pil economico cittadino, andrebbe rilanciato e non ‘tartassato’ incautamente come sta facendo la Giunta Raggi. Gli esercizi pubblici non sono dei pungiball, ma una risorsa per la Capitale d’Italia”, conclude il leader degli esercen ti. Come dargli torto? E’ la Raggi che sfida la realtà produttiva più robusta e articolata della città, capace di muovere (o di fermare) decine di migliaia di lavoratori, o sono i talebani della sua giunta?

