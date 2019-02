La diffidenza dei sardi

Gli exit poll hanno un valore relativo, si sa, le “forchette” sono sempre troppo generiche e poi nel complesso la materiale elettorale sarda in questo caso è particolarmente complessa e ingarbugliata. Vogliamo credere ad un testa a testa tra centro-destra e centro-sinistra? E crediamoci pure. Il M5S è lontano e staccato, in queste percentuali. Ma se scomponiamo il dato di questi sondaggi si capisce che sia pure con una percentuale modesta il movimento grillino è il primo seguito da Pd e Lega. Il centro destra è la formazione a tre agognata dal Cavaliere, il centro sinistra è una armata composita con tante liste che alla fine danno al Partito Democratico una consistenza che non esiste in natura. In sostanza con gli exit ci si fa poco in termini di ragionamenti, ma un dato appare certo, la diffidenza del popolo sardo,che per metà ha disertato le urne manifestando la propria freddezza nei confronti dei partiti. Se il trend di questi mesi fosse stato rispettato (ricordiamo, magari le urne offriranno una visione diversa della realtà) Salvini avrebbe dovuto triturare gli avversari, il Pd si sarebbe appena rinfrancato con il supporto dei satelliti e i grillini, vera incognita sarebbero stati ridimensionati. Buona la terza previsione, da rivedere le prime due. I sardi sono scottati dalla politica governativa, non sono mai stati così lontani dal Continente. Non credono fino in fondo a Salvini, sono abbastanza freddi rispetto ai grillini, e non hanno perdonato il Pd. In poche parole, chi si aspettava la fedele riproduzione del voto dell’altra settimana in Abruzzo sarà rimasto deluso.

Ti potrebbero interessare anche: