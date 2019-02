SMOG:A MILANO DEBUTTA AREA B, CITTÀ CHIUDE TRAFFICO DIESEL

A Milano è partita la rivoluzione anti smog con il debutto di Area B, la ztl più grande d’Italia (comprende il 72% dell’intero territorio comunale) che vieta l’ingresso in città e la circolazione ai veicoli più inquinanti. Il provvedimento, voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sala, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, orario in cui non potranno entrare in città e circolare le auto a benzina euro 0 e diesel euro 0,1,2,3. Il secondo step di Area B scatterà il primo ottobre 2019 con lo stop ai diesel Euro 4, che già non possono circolare in Area C, la zona a traffico limitato del centro città. Al momento sono 15 i varchi attivi su un totale di 187: le telecamere che controllano gli ingressi sono collegate a un sistema informatico che consente alle persone di registrarsi e verificare se possono entrare nell’area. I primi 12 mesi il Comune ha previsto un pacchetto di 50 accessi in deroga, per questo oggi e nelle prossime settimane non scatteranno sanzioni per chi entrerà e circolerà in città anche con le auto più inquinanti. In tutto sono 8 le pattuglie della Polizia locale che presidiano i varchi con turni di un’ora e mezza. Area B ha preso il via tra le proteste dei commercianti, in particolare degli ambulanti, e delle opposizioni. Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato come, con Area B, «Milano pensa solo a sé stessa senza valutare le ricadute sulla mobilità della regione». Ma il sindaco Sala ha replicato dicendo che con questa misura «Milano guarda lontano ed ha a cuore come respirano i cittadini». Per combattere l’inquinamento in Lombardia, così come in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, sono già in vigore, per il periodo invernale, le misure strutturali anti smog che vietano la circolazione delle auto più inquinanti fino ai diesel euro 3, a cui si aggiungono quelle emergenziali (con lo stop fino ai diesel euro 4), che scattano quando viene superato il limite di concentrazione di Pm10 nell’area per quattro giorni consecutivi. Queste ultime sono attive dal 19 febbraio in Lombardia. Milano non è l’unica città a lottare contro le polveri sottili, a Torino soltanto oggi è migliorata la qualità dell’aria ed è quindi stato revocato il blocco delle auto diesel euro 4. Le misure emergenziali sono state prorogate fino ad oggi, dal 22 febbraio, anche in Emilia-Romagna, dove i livelli di Pm10, le poveri sottili più pericolose per la salute, hanno sforato i livelli consentit

