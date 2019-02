Convivenza forzata

Ms5 a picco, Carroccio senza ali, Lega e Cinque Stelle costretti ad andare avanti assieme verso le Europee. Ha vinto la diffidenza degli isolani, che non hanno premiato nessuno ma che riconsegnano la loro terra al centro destra. La crisi del Pd e di Forza Italia. E tra un mese tocca alla Basilicata



Salvini gioca la battuta ad effetto, abbiamo dato un sei a zero al Pd. E ha ragione. Ma la marcia trionfale del Carroccio ha avuto una battuta d’arresto, si è scontrata contro la diffidenza atavica del popolo sardo. Che non ha creduto alla ormai sbiadita rivoluzione grillina, che non crede più alle sirene di Berlusconi e che si sente tradito dal Pd. La ripresa del centro sinistra è tutta nei voti dati all’autoctono sindaco di Cagliari, che tutto è fuorchè piddino. Nel complesso la materiale elettorale sarda in questo caso è particolarmente complessa e ingarbugliata, hanno perso tutti qualcosa. L’alleanza di centro destra ha ragion d’essere sul piano locale, e nei fatti ha sempre avuto i numeri, il centro sinistra sta svanendo al sole e l’universo delle liste civiche locali rappresenta un’altra sinistra. Forza Italia non c’è quasi più e il Pd esce dalle urne umiliato. Per i grillini un discorso a parte. La flessione c’è da tempo, i trionfi delle elezioni del 4 marzo sono un timido ricordo. Nel frammentato panorama politico sardo hanno un punteggio a due cifre, ma significa poco. Pensiamo a come eravamo entrati nella partita elettorale sull’isola. Se il trend di questi mesi fosse stato rispettato Salvini avrebbe dovuto triturare gli avversari, il Pd si sarebbe appena rinfrancato con il supporto dei satelliti e i grillini, vera incognita sarebbero stati ridimensionati. I sardi sono scottati dalla politica governativa, non sono mai stati così lontani dal Continente. Ripetiamo la sintesi. Non credono fino in fondo a Salvini, sono abbastanza freddi rispetto ai grillini, e non hanno perdonato il Pd. Il risultato, purtroppo, sarà che la politica nazionale volterà pagina e lascerà la Sardegna ai suoi problemi. Il governo è costretto a sopravvivere nonostante le delusioni e le frizioni interne, la convivenza forzata di Salvini e Di Maio è destinata per ora a proseguire, anche se il leader grillino finirà sotto processo interno e non ne uscirà bene. Avanti piano, con la via crucis di un altro appuntamento elettorale, quello in Basilicata il 24 marzo dove a questo punto le incognite sono maggiori. Le europee sono lontane e Salvini ha tempo di riprendere la corsa e Di Maio di governare la crisi nel Movimento. Il PD resta un buco nero, alla vigilia delle primarie nel partito è guerra di tutti contro tutti, sono saltati nervi ed equilibri. Non resta che aspettare

