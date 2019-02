VENEZIA: M5S, ‘TASSA SBARCÒ ANCHE PER INVITATI A MATRIMONI

Il contributo di accesso per il centro storico di Venezia dovrà essere pagato anche per chi è invitato a celebrazioni, laiche o religiose. Lo sostengono gli esponenti comunali del Movimento 5 Stelle, che si sono visti bocciare un emendamento al Regolamento sulla «tassa di sbarco» su questo tema, nella discussione in corso al Consiglio comunale. «In pratica – afferma il M5s di Venezia – chi proviene da fuori regione, per un matrimonio, un battesimo di un residente in laguna dovrà sborsare il contributo, senza alcun sconto. Insomma, chi viene per turismo e alloggia in un hotel o campeggio del Veneto ha lo sconto del 50%, ma se viene per festeggiare o ricordare una persona cara, e abita fuori regione, deve pagare fino a 10 euro».

