Viterbo, vacilla la giunta di centro destra

di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Centrodestra che scricchiola a Palazzo dei Priori, dopo il ritiro delle deleghe all’assessore Claudia Nunzi, richiesta fatta dalla Lega, dopo che quest’ultima ha cambiato casacca per passare dalla Lega a Fratelli d’Italia. Gli assessori comunali Laura Allegrini e Marco De Carolis, di Fratelli d’Italia, ieri pomeriggio hanno presentato e protocollato in Comune le loro dimissioni, su richiesta del capogruppo Paolo Bianchini. Ma il sindaco Giovanni Arena ha convinto i due assessori ad aspettare fino a stamani, per salvare la maggioranza comunale che vede la Lega insieme a FdI e la lista civica FondAzione.

Il contendere è sulle deleghe alla Polizia locale ritirate alla Nunzi che il sindaco ha deciso di avocare almeno fino all’approvazione del bilancio prevista per marzo. Il sindaco Arena, intanto, si è sfogato in un comunicato: “In questi giorni ho ricevuto migliaia di messaggi di stima e fiducia che mi hanno inorgoglito, per cui ho un atteggiamento ancor più fermo e deciso per andare avanti”. Ma il sindaco sa che deve affrontare un grande problema in seno alla sua maggioranza.

Ti potrebbero interessare anche: