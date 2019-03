FALLISCE SUMMIT HANOI, NON C’È INTESA TRA TRUMP E KIM

Fallisce il summit di Hanoi tra Stati Uniti e Corea del Nord per la mancanza di compromessi tra denuclearizzazione e sanzioni: malgrado i segnali promettenti, fin troppo ostentati, il vertice s’è chiuso anzitempo senza il pranzo di lavoro tra Donald Trump e Kim Jong-un, la cerimonia di firma della attesa dichiarazione congiunta e di quella, a lungo caldeggiata da Seul, di fine della Guerra di Corea del 1950-53. «Sostanzialmente, volevano le sanzioni rimosse nella loro interezza e non lo potevamo fare», ha annunciato il presidente Donald Trump, visibilmente provato, durante la conferenza stampa anticipata di due ore coi piani stravolti. «Volevano offrire la denuclearizzazione di larghe porzioni di aeree, ma non potevamo rinunciare a tutte le sanzioni per quello», ha aggiunto. In sostanza, la proposta era demolire l’impianto nucleare di Yongbyon in cambio della totale cancellazione delle sanzioni, ma la parte Usa «ha sollevato molti punti che li hanno sorpresi per quello che sapevamo». Il riferimento è a siti e strutture sensibili, più strategiche. «Conosciamo la Corea del Nord molto bene, che ci crediate o no, conosciamo ogni centimetro di quel Paese», ha scandito Trump, fiducioso che le differenze di posizione possono essere avvicinate col tempo. Le sanzioni resteranno operative: «devi sempre essere pronto a camminare. Potevo firmare oggi qualcosa al 100%, avevamo le carte pronte per la firma, ma non era appropriato. Voglio fare le cose giuste, piuttosto che fare le cose in fretta. Avevamo opzioni e questa volta abbiamo deciso di non sceglierne alcuna: a volte bisogna andare via e questa è una di quelle volte», ha aggiunto, citando una delle regole auree da ‘deal maker’ che suggerisce di rinunciare a un accordo invece di firmarne uno sbagliato. Un monito, ripetuto più volte, che vale anche per il braccio di ferro in corso con la Cina sul dossier commerciale. La versione americana è stata corretta in serata dal ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho: Pyongyang ha chiesto solo «un allentamento parziale e non totale» delle sanzioni in cambio dello smantellamento della struttura nucleare di Yongbyon, oltre che «lo stop permanente a test nucleari e di missili a lungo raggio». Una «proposta realistica», secondo Ri. Trump, furioso coi democratici per «l’audizione falsa» al Congresso («nel mezzo di un così importante summit credo sia stata veramente una cosa terribile») del suo ex legale Michael Cohen, ha descritto i colloqui «produttivi» e sottolineato la relazione speciale con Kim («Penso diventeremo buoni amici»), dopo due colloqui vis-a-vis, diversi meeting e un’atmosfera favorevole che ha spinto Kim addirittura a rispondere, prima assoluta, alle domande dei media stranieri. Il segretario di Stato Mike Pompeo, accanto a Trump, ha visto gli sforzi per la firma possibile: «Sfortunatamente non ci siamo riusciti». Anche considerando tutta Yongbyon, («che è importante di sicuro»), «ci sono ancora missili, testate nucleari e armi varie, quindi ci sono molti altri elementi che restano fuori. Sono stati fatti progressi, siamo molto più vicini di 36 ore fa». La Russia ha parlato di parti «riluttanti» al compromesso, la Cina di «soluzione che va trovata a metà strada», mentre la Corea del Sud non ha nascosto il disappunto rilevando che, nonostante tutto, le relazioni Usa-Corea del Nord sono salite «a un livello ancora più alto». Mentre la Presidenza di Seul, riferendo i contenuti della telefonata tra Moon Jae-in e Trump, ha riferito che il tycoon ha chiesto un aiuto a mediare «attivamente» il futuro dialogo con Kim. Una mossa che potrebbe aprire a breve le porte alla visita del «supremo leader» a Seul.

Ti potrebbero interessare anche: