IL PUNTO/ Una città ostaggio dei campi nomadi. Basta l’esercito per voltare pagina?

Via le auto della Municipale, spedite a fare altro nella capitale e avanti con le jeep dell’Esercito a vigilare sui campi nomadi. Può essere una svolta. Ma basterà? E poi che significa vigilare? Chi pone fine alla infinita serie di atti illeciti che in quei contesti vengono perpetrati? Troppa gente finge di non vedere. La città è ostaggio di qualche centinaio di persone che fanno quello che gli pare dove gli pare e quando gli pare. Violando sistematicamente leggi e regolamenti. Indisturbati, al punto da far sembrare normale una situazione che di normale non ha proprio nulla. Anzi. E’ una situazione oltre i limiti dell’assurdo ma chi lo dice viene contestato, c’è una sorta di razzismo alla rovescia. Chissà perché. Basta leggere le cronache dei giornali per rendersi conto di quel che accade ogni giorno, roghi tossici e sassi killer, un inferno al quale nessuno sembra saper porre rimedio. Un rimedio che dovrebbe essere semplice. Con le buone o cattive maniere quelle azioni vanno represse, quegli illeciti vanno cancellati. Mai più bambini che chiedono l’elemosina o zingarelle che borseggiano o svuotatori di cassonetti, o accumulatori di rifiuti e responsabili di roghi tossici. Via tutti, in ogni maniera. Rispettando diritti ma imponendo anche doveri. Nomadi significa altro, storicamente, politicamente, socialmente. Rom, sbandati di ogni genere vanno censiti, controllati ed espulsi quando violano la legge. Il buonismo di maniera non paga e non rende a nessuno, se non agli abitanti di via Salviati e Castel Romano. Ora Salvini e il Ministro della Difesa si sono decisi a dare un aiuto più sostanzioso al sindaco Raggi. Che magari potrebbe attingere al piano studiato (e mai messo in pratica) dal commissario straordinario Tronca. Non era male.

