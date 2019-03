VITERBO- Crisi in Comune, si cammina sugli specchi

di WANDA CHERUBINI-

Crisi in Comune, si cammina sugli specchi. Il sindaco Giovanni Arena, nonostante gli incontri che si sono susseguiti ieri mattina tra i rappresentanti della maggioranza, ancora non è giunto ad una soluzione della problematica nata dall’uscita dell’assessore Claudia Nunzi, dalla giunta, a seguito della richiesta della Lega, dopo il cambio di casacca di quest’ultima dalla Lega a Fratelli d’Italia e dopo le dimissioni, su richiesta del capogruppo di FdI, Paolo Bianchini, degli assessori meloniani Laura Allegrini e Marco De Carolis. Il primo cittadino aveva invitato tutti alla calma e ad affrontare in primis il bilancio comunale. Ma ieri, la tanto attesa convergenza di intenti non c’è stata. Arena comunque è deciso ed anche se la situazione non si risolve, lui pensa a tirare dritto fino al bilancio: “Fino ad allora – dice – la giunta resta la stessa”. Intanto, ieri, Fratelli d’Italia, in un comunicato, ha ribadito le ragioni del suo agire. “La Lega, che in tutta Italia sta al tavolo del centrodestra con FDI e FI, in provincia di Viterbo è ancora interessata ad un percorso comune?- si chiede il partito della Meloni – Noi ci siamo presentati insieme, abbiamo fatto il nostro ottimo risultato, abbiamo rispettato gli accordi elettorali, ad esempio nell’elezione del presidente del consiglio Evangelista, che spettava a noi, ma interessava alla Lega. Abbiamo preferito tre assessorati perché ritenevamo e naturalmente riteniamo che sia più

importante avere deleghe per incidere sulle scelte progettuali al fine di migliorare la città e risolvere le problematiche che l’affliggono; di tutta risposta la Lega che fa dopo pochi mesi? Si prende un nostro assessorato (passaggio di Claudio Ubertini) dando il via libera ad una operazione che devasta, forse in maniera irreparabile, tutti gli equilibri elettorali. Perché dobbiamo continuare a sostenere il loro vicesindaco ed i loro ruoli senza avere pari dignità? Si ristabiliscano subito gli equilibri usciti dalle elezioni, in cui abbiamo investito risorse e capacità ottenendo un grandissimo risultato”. Ma in questa vicenda accontentare tutti risulta impresa assai ardua. Ed ecco allora che Arena si concentra sulle priorità, come la vicenda del Bullicame, lasciato in abbandono. Ma c’è anche un altro problema: quello del rispetto delle quote rosa. Dopo l’uscita, infatti, di Laura Allegrini e Claudia Nunzi dalla giunta, la quota di genere del 40% (legge 56 del 2014) non è più rispettata. Restano su sette assessori soltanto due donne, Alessia Mancini e Antonella Sberna. In questi casi la Prefettura richiama i Comuni, come è stato già fatto a Viterbo con la giunta Marini. Il primo cittadino, quindi, è chiamato a risolvere anche questa problematica numerica ed il consigliere Giacomo Barelli (Viva Viterbo) si dichiara pronto a fare ricorso se il sindaco non sistema la faccenda quote rosa.

