AMA: GLI EX CONTRO IL CAMPIDOGLIO. M5S, ‘RESTA PUBBLICÀ

I conti di Ama, l’azienda dei rifiuti di Roma, non solo restano sotto i riflettori, ma finiscono al centro di polemiche infuocate ed incrociate. Oggi, prima l’ex assessore all’ambiente Pinuccia Montanari in un’intervista al Corriere della Sera, poi l’ex presidente dell’azienda Lorenzo Bagnacani audito in Regione, puntano il dito contro le scelte compiute dal Campidoglio sulla sua municipalizzata. Bagnacani parla di difficoltà «generate a tavolino» e sostiene che «forse si sta andando verso un percorso per cui il fatto che l’Ama resti pubblica può essere messo in discussione». Il Movimento 5 Stelle in Comune risponde a tono e torna a ribadire: «Con noi Ama è e resterà pubblica. Vogliamo rilanciarla». La situazione finanziaria dell’azienda tiene banco da tempo in città. E sul tema, oltre a quella avviata dalla Procura penale, ieri è emersa anche un’iniziativa della Corte dei Conti. Dopo mesi di controversie su una partita contabile pregressa da 18 milioni tra Ama e Comune, la crisi è deflagrata a inizi febbraio: la bocciatura del bilancio aziendale 2017 da parte della giunta ha determinato le dimissioni di Montanari secondo cui questa scelta avrebbe gettato l’azienda in «una situazione di precarietà». Non troppo tempo dopo, la sindaca Virginia Raggi (che, invece, ha sempre rassicurato sul fatto che Ama «non rischia il fallimento») ha revocato il Cda presieduto da Bagnacani. E oggi è proprio lui che, ascoltato dalla commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio, si toglie dalle scarpe sassi che pesano come macigni: «Mi è parso di capire che il tema non sono i 18 milioni di crediti cimiteriali. Come se il bilancio, a livello di sensazione, dovesse essere in perdita», le sue parole. La risposta, tagliente, del capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, non si fa attendere e viene affidata a Facebook: «Bagnacani ha omesso di dire che se Ama avesse chiuso il bilancio in negativo avrebbe dovuto rinunciare al premio sul suo stipendio che è legato al risultato del bilancio e non al livello del servizio». Ancora: «Veniamo accusati di voler far entrare i privati in Ama quando invece quel progetto era proprio degli ex amministratori». Montanari, da parte sua, al Corriere dice di aver «sentito» il direttore generale del Campidoglio «Giampaoletti fare pressioni su Matassa (l’ex direttore del dipartimento Ambiente, ndr)» e parla di una riunione «nella quale unico obiettivo di Lemmetti (l’assessore capitolino al Bilancio, ndr) e Giampaoletti era chiudere il bilancio di Ama in rosso». Affermazioni «strumentali e destituite di fondamento», tuona Franco Giampaoletti sottolineando di aver «sempre agito nel pieno rispetto della legge, esercitando le delicate funzioni affidatemi nel solo ed esclusivo interesse dell’amministrazione capitolina, senza mai esercitare o subire condizionamenti di sorta. Tutelerò la mia onorabilità personale e professionale in tutte le competenti sedi – annuncia -. Ho piena fiducia nella magistratura». Intanto, mentre ieri è stato nominato il direttore operativo della società come nuovo amministratore unico pro-tempore di Ama, in Campidoglio la ‘casellà lasciata dalla Montanari è ancora vacante e si attende l’arrivo del nuovo assessore all’Ambiente.

