FOCUS/ GIORGETTI NEGLI USA, L’ITALIA È FORTE, TAV SI FARÀ

– «L’Italia è un grande paese, un’economia forte. C’è creatività e talento e dobbiamo rendere possibile fare le cose». È il messaggio che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha portato agli investitori americani. «Lo scopo della missione» americana «è cementare i rapporti con gli Stati Uniti», rafforzando quella «relazione privilegiata» già avviata, spiega Giorgetti. Ma a New York, capitale della finanza, il sottosegretario ha avuto modo di promuovere l’Italia e rassicurare, anche sul debito. «È con la crescita, non solo con l’austerity, che si ripaga il debito» spiega Giorgetti nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Varricchio. «L’Italia ha grandi potenzialità, ha bisogno di marciare spedita: dobbiamo creare le condizioni normative per far sì che le forze che ci sono in possano esprimesi» dice Giorgetti. «Il mood che si respira qui è quello di fare, non quello di non fare» aggiunge facendo riferimento anche alla Tav. «È un investimento importante per tenere legata l’Italia all’Europa. Ne parliamo da sei mesi e dovremmo fare secondo me l’alta velocità fino a Bari». Alla fine – è convinto Giorgetti – una «quadra» con il Movimento 5 Stelle ci sarà: «si trova sempre fra persone ragionevoli». Serve tempo sulla Tav ma anche sull’autonomia che «è utile per tutti, non bisogna averne paura. Funziona da molte parti del Mondo e può funzionare anche in Italia» spiega, osservando come il centralismo «non ha ridotto le disparità fra il nord e il sud». L’autonomia, aggiunge, «non è più un problema di partito ma di popoli che hanno votato democraticamente in un referendum». La paura – aggiunge – «non la vedo, poi però è giusto che ci sia chi voglia aspettare e capirne di più». A New York per partecipare agli incontri del consiglio Italia-Stati Uniti, Giorgetti ha poi fatto riferimento al ruolo dell’Europa, per la quale serve una «distruzione creatrice» perchè con le regole «che ci siamo dati non funziona, non va nè avanti nè indietro».(

