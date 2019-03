Ostia: nessun matrimonio al mare, flop del Movimento 5 Stelle

La ‘spiaggia degli sposi’ a 5 Stelle è un flop. Il numero dei matrimoni a Ostia, infatti, è ancora zero. Ad ammettere il fallimento è lo stesso Comune di Roma che, per parola dell’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti ammette come l’idea dei fiori d’arancio nella spiaggia del mare della Capitale non stia rendendo.

“Il numero di matrimoni celebrati è ancora a zero e di conseguenza non abbiamo incassato niente. Ci sono dei problemi con l’Agenzia del Demanio e al momento l’interlocuzione è aperta”, ha detto Lemmetti rispondendo in aula Giulio Cesare ad una interrogazione della consigliera civica di ‘Roma Torna Roma’ Svetlana Celli.

La ‘spiaggia degli sposi’ era stata istituita con una delibera approvata in ”fretta e furia – ha sottolineato Celli – il 31 ottobre 2017 e il 5 novembre ci sarebbero state le elezioni al Municipio di Ostia. Per la maggioranza era una delibera necessaria e indispensabile perché c’erano un sacco di coppie che non vedevano l’ora di sposarsi su quella spiaggia, magari al tramonto. Ma dal 2017 nessuna coppia sì è sposata perché lì era impossibile farlo. Noi avevamo presentato una pregiudiziale in cui indicavamo le problematiche con il Demanio ma è stata bocciata dalla maggioranza, non siamo stati ascoltati. Non si può usare l’aula per fini propagandistici ed elettorali”.

Il tratto di arenile individuato era quello sul Lungomare Paolo Toscanelli 180, davanti l’ex Colonia Vittorio Emanuele III. Quello dei matrimoni in spiaggia ad Ostia poteva essere un volano per accattivare turisti e residenti, ma invece è stato un flop.

Ti potrebbero interessare anche: