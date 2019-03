UIL FPL, AGGRESSIONE AD OPERATORI 118 NEL CATANESE

Alcuni operatori del 118 la notte scorsa a Riposto (Catania) sono stati aggrediti insultati dai familiari di una persona colta da malore. Lo rendono noto i responsabili Provinciali Uil Fpl Catania Salvatore Foti e Fabio Intelisano che, insieme al segretario territoriale Stefano Passarello, esprimono «piena solidarietà» alle vittime dell’aggressione e rivolgono «un plauso ai carabinieri intervenuti sul posto, che hanno evitato ulteriori gravi conseguenze». La segreteria della Uil Fpl sottolinea «un preoccupante clima di cattiveria e mancanza di rispetto nei confronti degli autisti/soccorritori, medici ed infermieri che ogni giorno 24 ore su 24 con professionalità svolgono la loro opera sulle ambulanze del 118». «Preoccupata per tale situazione», la segreteria del sindacato di categoria annuncia la promozione di «incontri con la società civile, associazioni, scuole e organi di stampa per sensibilizzare la collettività su tale problematica e rendere tutti consapevoli di cosa sia e come funzioni il 118

