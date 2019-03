VENEZIA: DAL 13 APRILE TORNANO I «GUARDIANI» DI PIAZZA SAN MARCO

Gli «angeli custodi» di piazza San Marco torneranno dal 13 aprile al 31 dicembre. La giunta veneziana ha incaricato la società Ve.La S.p.A. all’attività di informazione e accoglienza turistica mediante l’utilizzo dei «Guardians» che svolgeranno funzioni di supporto informativo e orientativo ai turisti. Il loro servizio avverrà nei punti più strategici della città come i principali hub di accesso e i luoghi di maggior interesse. Si tratta di un servizio che sarà svolto dal 13 aprile al 31 dicembre per un totale complessivo di 201 giorni in cui verrà fornito un supporto informativo in più lingue proprio per rispondere alle più eterogenee esigenze dei visitatori di Venezia e sarà concentrato soprattutto nell’area Marciana, in piazzale S. Lucia (fronte stazione) e a piazzale Roma. Le ore di svolgimento del servizio varieranno con il modificarsi della previsione di afflusso di persone in città così come riportato nel Bollettino del turista. Ogni giorno saranno a disposizione in città 10 Guardians fino ad arrivare al numero massimo di 18 nelle giornate dove si prevede il picco dell’affluenza turistica in città.

