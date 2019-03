Allarme INPGI, i contributi versati non coprono le spese per le pensioni

Allarme Inpgi. I contributi versati non coprono le spese per le pensioni. A ricordarlo è il Quinto Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano per l’anno 2016 a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Lo studio ripreso anche dal notiziario online a cura dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).

Ti potrebbero interessare anche: