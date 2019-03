ANCORA ANTISEMITISMO IN FRANCIA, TOLTA STELE SINAGOGA

– Ancora antisemitismo in Francia, stavolta contro una stele che ricorda il luogo dove sorgeva l’antica sinagoga di Strasburgo, fatta saltare dai nazisti nel 1941. Il gesto, quasi certamente di natura antisemita, ha suscitato sdegno unanime, «tristezza» da parte della comunità islamica locale, condanna da parte dell’Europa. È alle 9 del mattino che un passante ha avvertito la polizia che la stele, un blocco di pietra pesante oltre una tonnellata e mezzo, era stata tolta dal suo basamento e rovesciata nella notte. È stata aperta un’inchiesta, mentre la stele è stata rimessa al suo posto già nel primo pomeriggio dai servizi comunali. Restano qualche dubbio, anche se l’azione «presenta tutti i segni dell’antisemitismo», come ha detto il vicesindaco Alain Fontanel. Le immagini della videosorveglianza, passate al vaglio, mostrerebbero un’auto ferma questa mattina presto accanto al monumento. Sulla stele, posta nel 1976 a memoria dell’antica sinagoga, c’è la scritta: «qui si ergeva, dal 1898, la Sinagoga di Strasburgo, incendiata e rasa al suolo dai nazisti il 12 settembre 1940», mentre l’Alsazia veniva annessa al III Reich. Quello che rimaneva del tempio fu fatto saltare con la dinamite l’anno dopo. L’atto vandalico arriva in un contesto di rigurgito antisemita che suscita grande preoccupazione e indignazione in Francia. Oggi il presidente della Grande Moschea, Said Aalla, ha condannato «con la massima fermezza questo nuovo atto antisemita», esprimendo «tristezza, disgusto e rabbia». Il presidente dell’Europarlamento di Strasburgo, Antonio Tajani, ha twittato la sua «condanna» dell’azione, esortando a «dire basta alla recrudescenza dell’antisemitismo». «Ancora una volta: basta!» è stato invece il laconico messaggio del sindaco socialista di Strasburgo, Roland Ries, che parla di «profanazione». Più prudente il Concistoro israelita della regione, che attraverso il suo portavoce, Thierry Roos, parla di «inchiesta in corso», esprimendo «costernazione» per questo danneggiamento, «che sia stato intenzionale o no». Il 19 febbraio scorso, 96 tombe del cimitero ebraico di Quatzenheim, a nord-ovest di Strasburgo, sono state ritrovate al mattino ricoperte di croci uncinate

