Incidente a Porto Recanati, morti mamma e papà, feriti i figli: un arresto per omicidio stradale

Incidente mortale nella notte lungo la SS16 a Porto Recanati. Due persone (un uomo e una donna) sono morte e altre 5 sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incidente stradale. Una persona è stata arrestata. Coinvolti tre automezzi. Sul luogo la polizia stradale, i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le due vittime e i due bambini, e il 118. La coppia deceduta nel sinistro stava viaggiando su una Peugeot, con i bambini nel sedile posteriore.

Per cause in corso di accertamento, si è scontrata, al km 330+650, con una Audi e si è ribaltata. Arrestato per omicidio stradale il conducente della Audi, dove si trovavano altre due persone rimaste ferite. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall’auto che si è ribaltata; in questo caso però non sarebbero feriti.

L’uomo arrestato è un marocchino di 35 anni che viaggiava con altri due connazionali e il sospetto degli inquirenti è che stessero fuggendo a gran velocità dopo aver avuto un altro incidente pochi minuti prima.

Le vittime La famiglia che viaggiava sulla Peugeeot stava facendo ritorno a casa dopo aver partecipato ad una festa di carnevale. Gianluca Carotti, 47 anni, ed Elisa Del Vicario, 40 anni, erano diretti a Castelfidardo dove abitavano con i due figli, avuti da precedenti unioni: una bambina di 10 anni e un bambino di 8.

