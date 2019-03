TV: È MORTO LUKE PERRY

Luke Perry non ce l’ha fatta. L’attore televisivo, diventato una superstar negli anni ’90 per la serie ‘Berverly Hills 90210’, è morto questa mattina al St. Joseph’s Hospital di Burbank, in California, dove era stato ricoverato mercoledì scorso a causa dell’ictus che lo aveva colpito mentre era nella sua casa di Sherman Oaks e da cui non si era mai ripreso. A darne notizia il sito di gossip statunitense Tmz.com.

