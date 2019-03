VENEZIA: CARNEVALE PORNO PER DUE GIOVANI, FILMATI DAI PASSANTI FINISCONO IN RETE

– Notte di fuoco per due giovani che non hanno resistito alla passione e sotto al ponte di Calatrava, a Venezia, hanno dato inconsapevole spettacolo davanti a centinaia di persone. Attorno alle 23 di ieri sera i due, all’interno di un cantiere, hanno fatto sesso rendendo necessario l’intervento della polizia municipale. L’episodio è stato ripreso con i telefonini dai passanti e in poco tempo il video è arrivato su Facebook. Salvo poi esser eliminato, come afferma uno dei gruppi di denuncia sulle criticità veneziane, «sotto la minaccia» del social network. Già, perché il video lasciava ben poco spazio all’immaginazione.

Ti potrebbero interessare anche: