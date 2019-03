‘ARIA DI FESTÀ A SAN DANIELE FRIULI,PROSCIUTTO PROTAGONISTA

Degustazioni, lezioni di cucina, showcooking, eventi culturali e attività dedicate al territorio: torna Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, che dal 21 al 24 giugno prossimi, animerà l’omonima cittadina nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Tanti gli appuntamenti in cartellone per questa 35/a edizione durante i quali sarà possibile scoprire, assaporare, riconoscere, affettare e conservare al meglio il San Daniele. Oltre agli stand enogastronomici che animeranno le vie del piccolo centro friulano, il pubblico potrà assistere alle diverse dimostrazioni culinarie che terranno rinomati chef e imparare così anche nuove ricette. Anche quest’anno ad anticipare l’evento torna il tour di Aria di San Daniele, il format itinerante di Aria di Festa giunto alla terza edizione, che, da aprile a dicembre, porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in giro per la penisola, facendo tappa in locali e ristoranti selezionati. A dare il via al tour, la città di Milano, capitale della movida italiana, che dal 4 aprile ospiterà 6 serate-evento alla scoperta della DOP friulana simbolo del Made in Italy nel mondo. Nelle settimane successive, Aria di San Daniele proseguirà in alcune delle principali città e località turistiche italiane. Fra queste: Lago Di Garda (fine aprile); Torino e Firenze (maggio); Verona (giugno); Pescara e Roma (settembre); Perugia, Bari e Matera (ottobre); Napoli e Catania (novembre); Dolomiti Bellunesi (dicembre).

