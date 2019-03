FORUM MILANO: PREFETTO, IN BOSCO SPACCIO 4MILA IDENTIFICATI

Da ottobre 2018 a febbraio 2019 30 arresti e 300 denunciati

Da ottobre 2018 a febbraio 2019 le forze dell’ordine hanno identificato, complessivamente, quasi 4mila persone all’interno del cosiddetto Bosco dello spaccio di Rogoredo, a Milano. Il dato è stato fornito, stamani, dal prefetto di Milano, Renato Saccone, durante il forum sulla droga organizzato dal Corriere proprio alla stazione Fs di Rogoredo. Secondo quanto emerso, in quel periodo, le attività di repressione dello spaccio hanno portato a 30 arresti e 308 denunce in stato di libertà, a 3.907 identificazioni, 113 proposte di foglio di via dalla città, 100 provvedimenti di allontanamento, nel corso di 181 servizi di controllo. Nel corso di queste attività sono anche stati segnalati un centinaio di acquirenti. «Questo di oggi è un momento pubblico di un’attività quotidiana – ha detto il prefetto – Di fronte a un problema complesso come questo si rispondere con la coralità. L’obiettivo è smantellare il mercato della droga sì, ma bisogna di evitare di spostare semplicemente il problema e diminuire l’impatto di questa tragedia sulle vittime».

