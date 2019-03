TAV: IN SENATO MOZIONE PD PER DIMISSIONI TONINELLI

Con una mozione depositata in Senato, a prima firma Marcucci, il Pd chiede la sfiducia al ministro dei Trasporti Toninelli e chiede le sue immediate dimissioni. Questo pomeriggio in capigruppo il Pd chiederà la calendarizzazione per l’Aula. Mentre con una rielaborazione di questo stesso testo verrà presentata una mozione anche alla Camera. A quanto si apprende il gruppo di Fratelli d’Italia è orientato a votare la mozione di sfiducia ma non a firmarla, mentre Forza Italia deciderà nelle prossime ore.

