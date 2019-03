Venezia… ispira. Ancora sesso in pieno giorno

Sesso in pieno giorno in un campiello in zona piazza San Marco a Venezia. Dopo l’episodio di domenica ai piedi del ponte di Calatrava (Ecco cosa è accaduto), la scena parrebbe ripetersi. Ma ci sono dei dubbi. A riprendere l’atto sessuale le videocamere di un hotel, tuttavia anche le forze dell’ordine non sono certe di quando i due focosi amanti si siano scatenati. Le maschere sul volto indurrebbero a pensare che si tratti di questo periodo carnascialesco ma occorre cautela. Di fatto, però, il video sta facendo il giro dei social e di molte chat Whatsapp..I due amanti sono nel campiello deserto, consumano l’atto sessuale indossando delle maschere, ma la loro passione viene bruscamente interrotta dall’arrivo di una persona, con tanto di trolley (e per fortuna per loro che le ruote della valigia sui masegni fanno rumore e avvertono con largo anticipo della presenza di un passante). Un balzo e i due sono rivestiti, come nulla fosse.

