Legittima difesa, 373 sì alla Camera: fronda M5S

L’aula della Camera ha approvato con 373 sì e 104 no (2 gli astenuti) la proposta di legge sulla legittima difesa (ecco cosa cambia). Fi e FdI hanno votato a favore del provvedimento voluto dalla Lega che modifica, in particolare, gli articoli del codice penale su legittima difesa domiciliare e eccesso colposo. Il testo torna al Senato in vista del via libera definitivo atteso entro marzo. Una correzione imposta dalla commissione Bilancio, relativa alle modalità di copertura finanziaria, ha imposto la terza lettura. Nel corso del dibattito è emersa la netta contrapposizione sulla nuova norma tra Pd e Leu da una parte e Fi dall’altra, mentre Lega e M5S hanno partecipato ai lavori evitando, di fatto, di intervenire (se non nelle dichiarazioni di voto finali). Sono state inoltre registrate assenze, nelle singole votazioni, tra i banchi M5S. Al termine del voto finale il presidente Roberto Fico ha sospeso i lavori dell’Aula a causa di contestazioni.

Con la modifica all’articolo 52 del codice penale si prevede, in particolare, che si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Questa misura esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Viene quindi stabilito che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa riguardano il quadro sanzionatorio per diverse fattispecie di reato.

M5S, venticinque deputati non votano. Venticinque deputati di M5s non hanno votato la proposta di legge sulla legittima difesa. È quanto risulta dai tabulati del voto. I cronisti hanno potuto osservare che un gruppo di deputati pentastellati è rimasto in Transatlantico entrando in aula solo dopo la proclamazione del voto.

Stop Dall’Osso. «Da deputato di Forza Italia voterò liberamente e quindi invito i miei ex colleghi del Movimento 5 stelle a votare come me e a lasciare l’aula». L’ha detto Matteo Dall’Osso, ex deputato M5s passato al partito di Berlusconi annunciando in Aula la sua posizione, poco prima del voto sul ddl sulla legittima difesa, poi approvato dalla Camera.

Malumori M5S. In M5S restano i malumori nonostante le parole di Di Maio il quale ha ribadito, di fatto, che la misura è contenuta nel contratto di governo e quindi deve essere approvata anche se «non entusiasma». Si parla di oltre 30 dissidenti M5S che non parteciperanno al voto.

«Oggi è in discussone alla Camera un provvedimento importante che riteniamo sia una risposta a un problema che esiste. Forse non ci fa impazzire come viene fatta: ma questo non malleva il Ministro Salvini a garantire la sicurezza del Paese perché non possiamo permettere che siano soli i cittadini a doversi difendere, ma crediamo che il Ministro degli Interni debba fare il suo lavoro e al contempo bisogna inasprire le pene verso chi fa i reati», ha detto, a Matera, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni.

A stigmatizzare le divisioni tra i grillini, su Twitter, è comparso il post di Giorgio Mulè che sottolinea come alla Camera, nel giorno del voto, nessun esponente del governo dei 5Stelle sia presente: «Non ci mettono la faccia, ci pensa il #centrodestra a farlo!»

