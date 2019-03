Nasce il campionato nazionale dello strudel

A Folgaria gara dedicata al dolce di montagna, 50 in gara

– Conto alla rovescia per il primo campionato nazionale dedicato allo Strudel, dolce di montagna tra i più noti della cucina italiana. La competizione culinaria, che celebra il dessert preparato storicamente con materie prime povere sempre disponibili in cucina come frutta e pangrattato, è in programma dal 23 al 26 aprile a Folgaria (Trento).

La gara, denominata “Strudel Cup”, è nata da una collaborazione tra il Maestro pasticcere Champion du Monde Luigi Biasetto, il locale John Caffè e l’azienda per il turismo Alpe Cimbra per ricordare la “cucina della nonna”, il tepore domestico e i dolci dell’infanzia. La sfida ha come tema la preparazione di uno strudel seguendo la ricetta tradizionale con pasta filo, pasta sfoglia, o qualsiasi tipo di altra pasta arrotolabile.

Gli ingredienti permessi sono le mele fresche, l’uvetta e qualsiasi altro elemento come agrumi, frutta candita, secca, liquori, pane secco, pan di spagna e spezie. Vietati invece i surrogati, le margarine, aromi sintetici, semilavorati ottenuti da mix o preparati. Per partecipare alla sfida è necessario essere italiani o essere residenti in Italia da almeno 7 anni. Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza in pasticceria.

Il numero di iscritti è limitato a 50. La domanda di partecipazione dovrà arrivare entro e non oltre il 31 marzo 2019 all’indirizzo e-mail strudelcup@gmail.com. Al primo classificato andrà un premio di 1000 euro e una settimana bianca per due persone in hotel a Folgaria.(ANSA).

