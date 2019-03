GIUSTIZIA: MAGISTRATURA ONORARIA, VIA LIBERA A PROPOSTA MINISTERO

Via libera dalla stragrande maggioranza della associazioni rappresentative della magistratura onoraria (14 su 16) alla proposta di riforma della legge Orlando, elaborata dagli uffici tecnici del Ministero della Giustizia, dietro indirizzo del Guardasigilli, Alfonso Bonafede e del sottosegretario Jacopo Morrone, che hanno espresso «soddisfazione per questo importante risultato raggiunto in pochi mesi di intenso lavoro». Si sono riuniti, infatti, oggi nel pomeriggio in via Arenula il tavolo tecnico e quello politico della magistratura onoraria, presieduti da Jacopo Morrone. Dopo l’analisi della proposta, che ha visto anche il contributo propositivo dei partecipanti, si è deciso di procedere alla stesura di una bozza di testo normativo che ne recepisca i contenuti.

