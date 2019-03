CIOCCOLATO DI MODICA IGP OMAGGIO ALLE DONNE ITALIANE

La ricorrenza della Festa delle Donne ha registrato una pluralità di iniziative in diverse città italiane e il Consorzio del Cioccolato di Modica ha accolto volentieri l’invito a partecipare tre eventi ufficiali due in Sicilia e uno a Grado. A Noto lo scorso 2 marzo per l’evento organizzato da “Le Donne del vino”, una associazione che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino e che conta oggi oltre 800 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. L’evento si è svolto nello splendido luogo del Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci presenti le socie siciliane sul tema Donne, Vino e Design.Al folto pubblico presente è stata offerta una degustazione di Cioccolato di Modica prodotto con cacao di diversa origine e di diversa percentuale, abbinato a una selezione di vini dolci quali: Baroque, moscato di Noto di Rudini; l’Ecrù, passito di Firriato; Passito di Noto di Planeta; Dolce Netum, moscato di Curto.

A Messina al Teatro Vittorio Emanuele giorno 7 marzo, giornata interamente dedicata alle donne per un evento organizzato dal Commissario del Teatro Daniela Lo Cascio in collaborazione con il Soroptmist Club di Messina, il programma ha previsto la mostra e un convegno sul tema “Le mani delle donne ieri e oggi. Pensieri, musica, immagini e manufatti” cui è seguito Cinema Serenade – “Le mani delle donne”. Prima del concerto è prevista una degustazione di cioccolato di Modica in abbinamento con il Moscato Baroque di Rudinì.

A Grado in occasione del Concorso: “Le donne nell’arte del flambé” organizzato dalla Amira dal 7 al 9 marzo, il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica ha inviato delle barrette con apposto un francobollo commemorativo che saranno distribuite a tutte le concorrenti e alle giornaliste presenti. Il cioccolato è stato altresì impiegato quale ingrediente nella cena d’onore della sera del 7 marzo.

Le degustazioni di cioccolato di Modica e vino sono curate dal sommelier Giorgio Solarino della Enoteca Sotto San Pietro, coadiuvato da Daniele Pavone, utilizzando per tutte le occasioni il cioccolato prodotto da Antica Dolceria Rizza, Casalindolci, Corallo, Di Lorenzo, Luchino, Nacrè, Pagef e Peluso.

In occasione della Festa delle Donne il Museo del Cioccolato di Modica ha offerto a tutte le donne l’ingresso gratuito e una degustazione di cioccolato.

