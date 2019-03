#l8insalute, campagna di sensibilizzazione della Asl Roma 5

Giornata Internazionale della Donna

Una campagna di sensibilizzazione, un momento di condivisione speciale all’interno del Consultorio, la donazione della scrittrice Antonia Caprella di libri per i Consultori aziendali. La Asl Roma 5 aderisce e partecipa attivamente alla Giornata Internazionale della Donna.

#l8insalute

In occasione della Giornata Internazionale della Donna la Asl Roma 5 lancia la campagna #l8insalute, dedicata a tutte le donne, per ribadire l’importanza del prendersi cura di sé, sotto ogni aspetto, a 360 gradi, all’interno di un percorso culturale che deve portare ognuna ad abbracciare, sostenere e divulgare corretti stili di vita. Da qui nasce il video diffuso attraverso i canali social aziendali legato allo slogan #l8insalute: https://www.facebook.com/204772986255210/posts/2224150167650805/

Caffè al Consultorio

Dalle 10 alle 12, le donne sono invitate a dedicare a sé stesse un po’ di tempo e a trascorrerlo in compagnia presso il Consultorio di Setteville di via G. Pascoli 48 per il “Caffè al Consultorio: Incontro, Confronto e Condivisione”. Sarà l’occasione per parlare, scambiarsi esperienze, pensieri, rilassarsi, avere informazioni su attività e servizi loro dedicati.

Un libro per il Consultorio

La scrittrice “donna” e al “femminile”, Antonia Caprella, ha donato ai Consultori dell’Azienda alcune sue opere che saranno consegnate proprio durante l’evento Caffè al Consultorio.

