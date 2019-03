EUROPEE: SONDAGGIO SWG, LEGA AL 33,7, FLETTE M5S AL 21,8%

– Se si dovesse votare oggi per le europee, la Lega sale al 33,7%, M5S flette al 21,8% e il Pd torna a superare la soglia del 20% raggiungendo il 20,3%. È quanto emerge da un sondaggio della Swg che interroga sulle intenzioni di voto in vista delle europee. Ecco i risultati del sondaggio e il confronto con le scorse settimane: 11 marzo 4 marzo 4 marzo 2018 Lega 33,7 33,4 17,4 M5S 21,8 22,1 32,7 AREADIGOVERNO 55,5 55,5 50,1 Pd 20,3 19,8 18,7 Forza Italia 8,9 8,8 14,0 FdI 4,1 4,4 4,4 +Europa 2,8 3,0 2,5 MDP,SI,altri sinistra 2,6 2,4 3,4 Potere al Popolo 1,9 2,0 1,1 Verdi-Italia in Comune 1,2 1,1 – Altro partito 2,7 3,0 5,8 Non si esprime 29,1 30,8 27,1 NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione 6 – 11 marzo 2019. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.500 soggetti maggiorenni.

