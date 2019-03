‘NDRANGHETA: BLITZ IN VENETO, 33 ARRESTI

È in corso una vasta operazione contro la ‘ndrangheta in Veneto, dove i carabinieri di Padova e la guardia di Finanza di Venezia stanno eseguendo 33 misure di custodia cautelare. Il blitz è coordinato dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, usura, sequestro di persona, estorsione e emissione di fatture inesistenti. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa alle 11 al tribunale di Venezia del procuratore della Repubblica lagunare, Bruno Cherchi

